Cidades Polícia de Goiás e DF concluem 4 inquéritos do caso Lázaro Barbosa Em nenhum dos casos foi constatada a participação de terceiros nos crimes

A Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal concluíram quatro inquéritos que apuram parte dos crimes cometidos por Lázaro Barbosa de Souza enquanto fugia de um cerco policial que durou 20 dias em junho e culminou em sua morte durante uma abordagem por forças de segurança em Águas Lindas de Goiás, no dia 28 do mês passado. Em nenhum dos casos foi constatada a participação ...