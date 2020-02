Cidades Polícia cumpre reintegração de posse no Residencial Ville de France, em Goiânia Ação ocorre de forma pacífica

A Polícia Militar (PM) cumpre, na manhã desta terça-feira (11), mandados de reintegração de posse em uma área ocupada por cerca de 40 famílias, no Residencial Ville de France, em Goiânia. A ação é para ter sido realizada no fim do ano passado, mas os policiais deram um prazo para os ocupantes buscarem outro local para morar. Não houve resistência das famílias e o ca...