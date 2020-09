Cidades Polícia cumpre mandado de prisão contra suposto mandante de morte de vigilantes em Anápolis em 2017 Crime aconteceu na sede do Juizado da Infância e Juventude da cidade. Na ocasião, dois adolescentes mataram profissionais e roubara arma

Três anos após a morte dos vigilantes Joel Pereira Dutra, de 65 anos e Celso Roberto Tavares, de 34 anos, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis cumpriu um mandado de prisão contra o suspeito de ser mandante do duplo latrocínio. O caso aconteceu em 31 de maio de 2017, na sede do Juizado da Infância e Juventude de Anápolis. Na ocasião, dois adolescentes, sob o comando do suspeito, invadiram o órgão do Poder ...