Cidades Polícia conclui investigação sobre morte de goiana Dona de casa de 40 anos desapareceu após desembarcar no aeroporto Santa Genoveva e entrar em uma caminhonete prata

Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil apresenta o resultado da investigação sobre a morte de Lílian de Oliveira, de 40 anos, desaparecida desde fevereiro deste ano quando desembarcou no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, vinda de Medellin, na Colômbia. Segundo as investigações, o corpo de Lilian foi carbonizado em uma caldeira do laticínio de um d...