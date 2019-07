Cidades Polícia conclui inquéritos sobre denúncias de abuso sexual feita contra pai de santo, em Goiânia Suspeito foi indiciado por violação sexual mediante fraude em oito dos 11 casos investigados pela 2ª Deam de Goiânia. Investigação feita pela DPCA também resultou em indiciamento por importunação sexual

A 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia concluiu os 11 inquéritos que apuraram as denúncias de crime sexual contra o pai de santo e professor universitário Oli Santos da Costa, de 61 anos, suspeito de abusar de frequentadoras de um terreiro localizado no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Ele foi indiciado por violação sexual mediante f...