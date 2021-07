Cidades Polícia conclui inquéritos sem apontar rede de apoio de Lázaro Barbosa Quatro pessoas foram indiciadas por ajudar o fugitivo, entre elas a mulher e a ex dele. No final de junho, as autoridades falavam que havia empresários, fazendeiros e políticos que protegiam e contratavam Lázaro para crimes como roubos e execuções

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) não conseguiu identificar a suposta rede de apoio formada por empresários, políticos e fazendeiros da região do Entorno do Distrito Federal que teriam ajudado Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, a escapar do cerco policial que durou 20 dias em junho. Nesta terça-feira, durante balanço de uma operação integrada entre ...