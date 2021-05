Cidades Polícia conclui inquérito sobre morte do menino Henry; Jairinho e Monique são indiciados Eles responderão por homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e pela impossibilidade de defesa da vítima

Quase dois meses depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do caso de Henry Borel, menino que morreu aos 4 anos no apartamento onde morava com a mãe, a professora Monique Medeiros, 32, e seu namorado, o vereador Jairo Souza Santos, 43, conhecido como Dr. Jairinho. Ambos foram indiciados por homicídio doloso (intencional) duplamente qualificado, por em...