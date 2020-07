Cidades Polícia conclui inquérito e caso de pai e filho brutalmente assassinados em Rio Verde vai à justiça O suspeito, Robson Rosa Rezende, está preso preventivamente na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde desde o dia 11 de julho, quando o ocorreu o crime

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (21), que concluiu o inquérito do caso do homem que matou o cunhado atropelado e o sobrinho a facadas em Rio Verde. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Adelson Candeo, agora o caso está com o Poder Judiciário. O Ministério Público tem até o fim de semana para oferecer denúncia. O suspeito, Robson Rosa Rez...