Cidades ​Polícia conclui inquérito de garota esfaqueada em colégio, em Goiânia Jovem, de 15 anos, foi atingida na região do pescoço por uma faca de mesa

Atualizada às 14h48. A Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) apresentou nesta sexta-feira (27), a conclusão do inquérito da adolescente, de 15 anos, esfaqueada na segunda-feira (23) dentro do Colégio Polivalente Professor Goiany Prates, no Setor Sudoeste, em Goiânia, por um colega de, 16. Na ocasião o jovem chegou a ser apreendido. Leia também: - Jus...