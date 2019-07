Cidades Polícia começa a investigar morte de jovem em Palmeiras de Goiás Corpo de Mirian da Cruz Oliveira, de 23 anos, foi encontrado em estado de decomposição na manhã do último sábado (27)

A Polícia Civil (PC) deve começar, nesta segunda-feira (29), as investigações sobre a morte de Mirian da Cruz Oliveira, de 23 anos. O corpo da jovem foi encontrado em estado de decomposição na manhã do último sábado (27), na zona rural de Palmeiras de Goiás, na região Oeste do Estado. Segundo parentes, Mirian estaria grávida e era mãe de um filho ainda pequeno. A jovem também era filha do cantor gospel João de Oliveira. Na quarta-feira, 24, ela deixou uma mensagem em seu perfil no Facebook...