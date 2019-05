Cidades Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar incêndio em empresa de reciclagem Um funcionário morreu e outros cinco ficaram feridos na noite desta quinta-feira (30) em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar as responsabilidades do incêndio da empresa EcoVR que aconteceu na noite desta quinta-feira (30), em Aparecida de Goiânia. Antônio Filho dos Santos Araújo, um dos funcionários, morreu e foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros. Outros cinco trabalhadores foram socorridos e estão internados no Hospital G...