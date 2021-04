Cidades Polícia Civil realiza operação que investiga desvio de recursos públicos em Itaguaru As infrações teriam ocorrido na administração do município durante os anos de 2019 e 2020; o montante total desviado no esquema ainda está sendo apurado

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a Operação Geminus, em Itaguaru, a cerca de 130 quilômetros de Goiânia. Foram cumpridos oito mandados judiciais de busca e apreensão em empresas e residências de investigados pela prática do crime de peculato no município. Segundo as inv...