Cidades Polícia Civil procura homem que matou amigo em Itumbiara por fim de relacionamento a três Após término de relacionamento a três, mulher optou por ficar com a vítima. Autor do crime não aceitou e desferiu as facadas em via pública

A Polícia Civil de Goiás procura por Renato Ribeiro dos Santos, de 33 anos, que é acusado de matar um homem em Itumbiara no dia 19 de julho deste ano. O crime aconteceu depois de desentendimento por conta de um relacionamento amoroso. Ele, a vítima e uma mulher mantinham um relacionamento a três, mas a mulher decidiu colocar fim no trio. Depois do término, decidiu se r...