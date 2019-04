Vida Urbana Polícia Civil prende suspeitos de pelo menos dez homicídios em Goiânia Suspeitos seriam membros de uma facção criminosa. Casos teriam vínculo com o tráfico de drogas

Seis suspeitos de envolvimento em pelo menos dez homicídios em Goiânia foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10). Quatro deles já estavam detidos no sistema prisional. Os crimes teriam relação com o tráfico de drogas e foram cometidos, em sua maioria, nas regiões Central e Noroeste da Capital. Conforme apurado, os assassinatos foram cometidos por co...