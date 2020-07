Cidades Polícia Civil prende suspeitos de assassinato em Luziânia Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas, envolvendo o tráfico de drogas

Quatro homens foram presos na noite de quinta-feira (23), suspeito do assassinato de um jovem de 19 anos, em Luziânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), seis homens teriam armado uma emboscada na madrugada do dia 16 de fevereiro deste ano e matado o rapaz com golpes de faca. Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas, envolvendo o tráfico de dro...