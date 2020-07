Cidades Polícia Civil prende quatro suspeitos de participação em assassinato de advogado em Goiânia Thiago Souza Mendes, de 27 anos, foi morto no último sábado (18), na frente da esposa, após jantarem em um restaurante

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de participar da morte do advogado Thiago Souza Mendes, de 27 anos, na noite do último sábado (18), em Goiânia. O crime aconteceu na Avenida Sonnemberg, no setor Cidade Jardim, logo após a vítima deixar um restaurante. Ele foi morto logo que entrou no carro, ao lado da esposa. De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações d...