Cidades Polícia Civil prende líder de grupo que roubou R$ 1 milhão em agência bancária de Anápolis Prisão ocorreu nesta quarta-feira (3), em Goiânia. José Carlos Lacerda Estevam Leite, de 40 anos, se entregou depois de anúncio de operação na terça (2) que prendeu comparsas do crime

O homem apontado como líder do grupo criminoso que roubou R$ 1 milhão de uma agência do Banco do Brasil em Anápolis na madrugada de 26 de abril foi preso na madrugada desta quarta-feira (3). José Carlos Lacerda Estevam Leite, de 40 anos, se entregou e ainda será interrogado sobre o crime. A reportagem não conseguiu o contato da defesa do preso. Delegado que cuida ...