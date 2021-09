Cidades Polícia Civil prende em Novo Gama segundo responsável por crime de latrocínio Vítima foi morta a golpes de um objeto conhecido como "Mão de pilão”

A Polícia Civil de Novo Gama, através do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) prendeu o segundo autor de um latrocínio ocorrido em 31 de janeiro deste ano, no Conjunto Habitacional 12 HC, da cidade localizada a 182 km de Goiânia. De acordo com o delegado encarregado, Taylor do Nascimento Brito, dois indivíduos entraram na residência e anunciaram o assalto. Durant...