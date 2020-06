Cidades Polícia Civil prende autor de homicídio praticado no dia 12 de abril, em Goiânia Vítima e autor são do Maranhão vinham trocando ameaças. Crime ocorreu na Vila Abajá

O autor do homicídio contra Vinicius Oliveira Cosse, morto a tiros no dia 12 de abril deste ano, na Vila Abajá, em Goiânia, foi preso pela Polícia Civil. Ele será apresentado nesta quinta-feira (4) pelo delegado Rhaniel Almeida, que coordenou as investigações. O preso é Hildete Rodrigues da Silva, de 27 anos. Ele foi detido na segunda-feira (1) e confessou ter ex...