Cidades Polícia Civil monta força-tarefa para apurar morte de motorista de aplicativo em Goiás Fábio Júnior de Oliveira Santos, de 38 anos, foi morto durante ação policial na zona rural de Varjão. Família do condutor acredita que ele estava sendo feito refém.

Atualizada às 13h25. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar a morte do motorista por aplicativo Fábio Júnior de Oliveira Santos, de 38 anos. A afirmação é do delegado regional de Trindade, André Fernandes, cuja delegacia cobre a área de Varjão, onde houve a ação policial em que o condutor foi morto juntamente com três homens. Informações preliminares ...