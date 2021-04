Cidades Polícia Civil investiga suspeitos de furarem fila da vacinação contra Covid-19 em Rubiataba e Ceres Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra empresários, profissionais liberais e funcionários públicos, que se passaram por trabalhadores da saúde para receberem o imunizante

Foi deflagrada nesta sexta-feira (16) a Operação ‘Falsa Modéstia’ da Polícia Civil de Goiás, nos municípios de Rubiataba e Ceres, no interior do Estado. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra empresários, profissionais liberais e funcionários públicos, suspeitos de “furarem a fila” de vacinação contra a Covid-19. Segundo as investigações, os sus...