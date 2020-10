Um cachorro da raça shih-tzu desapareceu no dia 08/09/2020 ao sair pelas grades do portão da residência de seus tutores, em Rio Verde, e desde então não foi mais visto. A ocorrência foi registrada no dia 5 de outubro e nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil divulgou o suposto furto e pede que a comunidade, caso tenha informações, entrem em contato com a delegacia.

Segundo boletim de ocorrência, testemunhas visualizaram quando duas pessoas pegaram o animal, colocaram dentro do carro e seguiram em frente. "Em que pese o animal ter sido encontrado na rua, ressalta-se que apresentava ser da propriedade de alguém, tendo em vista o excelente estado de cuidado que se encontrava" informou a PC.

As investigações seguem para identificar e localizar quem possa ter resgatado o cachorro.

"A Polícia Civil de Rio Verde solicita que, quem encontrou e, na tentativa de ajudar o animal, o resgatou, devolva-o na 8.ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde ou entre em contato pelos telefones (64) 3620-0944", disse a corporação em sua rede social.

A pessoa ainda pode entrar em contato pelo disque denúncia, no WhatsApp (62) 9 99862-9506.