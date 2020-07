Cidades Polícia Civil investiga morte de bebê de um ano afogado em piscina em Planaltina de Goiás Caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (3). Segundo delegado do caso, duas versões foram apresentadas

A Polícia Civil (PC) de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, investiga a morte de um bebê de um ano que se afogou na piscina de casa na tarde da última sexta-feira (3). Responsável pelo inquérito, o delegado Antônio Humberto Soares Costa, explicou que a investigação apura se houve homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por parte do pai e s...