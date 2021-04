Cidades Polícia Civil investiga crime de desmatamento ambiental na zona rural de Morrinhos Segundo a corporação, espécies nativas, tais como angico e aroeira, estariam sendo retiradas do local

Após denúncias, a Polícia Civil de Goiás deu início a investigações sobre a possível ocorrência de desmatamento ilegal de árvores nativas do cerrado, na zona rural de Morrinhos, no interior de Goiás. Segundo a corporação, espécies nativas, tais como angico e aroeira, estariam sendo retiradas do local. Caso seja indiciado, a pena para o suposto autor pode atingir sete a...