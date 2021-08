Cidades Polícia Civil investiga comentários de jornalistas sobre cabelo black power de jogador, em Goiânia Durante transmissão de partida no Estádio da Serrinha, jornalistas chamaram cabelo do jogador Celsinho de "pesado demais", “bandeira de feijão” e “negócio imundo”

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) investiga, a partir da semana que vem, os comentários feitos pelo narrador Romes Xavier e pelo comentarista Vinícius Silva, a época da Rádio Bandeirantes, sobre o cabelo black power do meia Celsinho, do Londrina. O caso aconteceu no dia 17 de julho, durante a transmissão da partida entre Goiás e Londrina, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Leia também: ...