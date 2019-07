Cidades Polícia Civil investiga caso de homem que envia fotos pornográficas para mulheres, em Catalão Denúncias foram feitas após vítimas serem contatadas por meio de número desconhecido em aplicativo de mensagens

A Polícia Civil (PC) de Goiás investiga denúncias feitas por mulheres contra um homem que lhes enviou imagens pornográficas por meio de um aplicativo de mensagens, em Catalão, no Sudeste do Estado. Cerca de 15 vítimas já se manifestaram e cinco ocorrências foram registradas na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município. O caso pode configurar u...