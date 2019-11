Um adolescente, de 14 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Goiânia, nesta segunda-feira (11), após alunos do Colégio Estadual Da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Waldemar Mundim, no Conjunto Itatiaia, denunciarem que ele teria anunciado que cometeria um atentado na unidade. As ameaças teriam começado há cerca de 20 dias e continuado, desde então, por meio de um aplicativo de mensagens. Outro estudante também teria proferido ameaças, mas não foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que irá apurar a existência de um segundo envolvido.

Nesta manhã, o coordenador da unidade encaminhou o estudante para a delegacia, onde foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo a apologia ao crime. Responsável pela investigação, o delegado Queops Barreto afirmou que a situação está controlada e que não há risco de as ameaças se concretizarem. Segundo ele, o adolescente foi liberado e será encaminhado ao Juizado da Infância e da Juventude.

Ameaças

O caso ocorreu em uma turma do 1º ano do Ensino Médio. Além de colegas, professores e militares também teriam sido ameaçados. De acordo com informações registradas pela PM, os relatos são de que o aluno pretendia cometer um atentado e utilizaria uma faca para lesionar os demais. A situação teria espalhado pânico entre a comunidade escolar, o que teria levado a protestos pela expulsão do estudante.

Por meio de nota encaminhada pela assessoria de comunicação, a PM-GO informou que as ameaças proferidas por dois estudantes foram “detectadas previamente pela direção do colégio e medidas legais e protetivas foram adotadas para evitar qualquer fato danoso aos alunos”. “Uma das atribuições dos policiais militares que atuam frente aos colégios militares é identificar e propor medidas preventivas concretas, em conjunto com órgãos competentes, buscando evitar a ocorrência de crimes ou desvios de conduta no âmbito escolar”, diz a corporação.

De acordo com o texto, entre as ações adotadas estão o acionamento do Conselho Tutelar, o fortalecimento do controle de acesso ao colégio e o acionamento do Batalhão Escolar para reforçar o patrulhamento nas imediações da unidade, principalmente na entrada e na saída dos estudantes.

A PM-GO afirmou que foram realizadas reuniões com os responsáveis pelos dois adolescentes e disse que ambos estão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.