Cidades Polícia Civil inicia reconstituição do assassinato de advogados, em Goiânia A diligência serve para a análise da dinâmica do fato, de modo a dirimir dúvidas sobre o acontecimento

Começou há pouco a reconstituição do crime que vitimou os advogados Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47 anos de idade, e Marcus Aprígio Chaves, de 41. O suspeito de ter disparado contra os advogados no dia 28 de outubro deste ano, Pedro Henrique Martins, de 25 anos, está no local para participar do trabalho, mas segue aguardando dentro de uma viatura. A recons...