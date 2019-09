Cidades Polícia Civil indicia 10 por morte em rio Para investigação, funcionário da Saneago foi vítima de negligência por parte de superiores, pois não recebeu colete salva-vidas e treinamento adequado para uso de embarcação

A Polícia Civil de Goiás concluiu que a morte do agente de sistemas Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, funcionário da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) que foi vítima de afogamento em 11 de abril deste ano, na Estação de Captação de Água Fluvial do Rio Meia Ponte, em Goiânia, ocorreu por negligência de seus superiores. Com isso, foram indiciadas por homicídio culposo dez pes...