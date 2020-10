Cidades Polícia Civil faz reconstituição de morte de mulher dentro de carro, em Palminópolis Suspeito de cometer o crime, o namorado da vítima mudou a versão apresentada no dia da prisão. Delegado acredita que morte foi motivada por briga por fim de relacionamento

O suspeito de matar a auxiliar de Serviços Gerais, Solange dos Santos, de 37 anos, mudou a versão do crime durante a reconstituição que foi realizada nesta terça-feira (13). A Polícia Civil refez os passos de autor e vítima no dia do crime e o delegado que cuida do caso, Divino Vieira Ferro, não acredita nas novas informações dadas pelo suspeito. Para ele, a segunda v...