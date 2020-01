Cidades Polícia Civil faz operação para desarticular célula de facção no Distrito Federal Advogados estão entre os alvos de mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou hoje (7) uma operação para desarticular uma suposta célula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) que, segundo as autoridades locais, atua na capital do país. Ao menos 120 policiais civis participam da Operação Guardiã 61, organizada pela Divisão de Repressão a Facções Criminosas da Coordenação Especial de Com...