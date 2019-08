Cidades Polícia Civil do Pará prende suspeitos de atear fogo na Amazônia Trio estava em fazenda localizada dentro de área de preservação. Polícia atribui ao grupo a devastação de 5 mil quilômetros quadrados de mata. Investigados têm propriedades em Goiás

A Polícia Civil do Pará identificou três suspeitos de provocar queimadas em área de floresta nativa no Sudeste do Estado. Ontem, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Dois são irmãos e proprietários da fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, e o terceiro é gerente da propriedade. A fazenda fica localizada dentro da Área de Proteçã...