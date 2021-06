Cidades Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de estupro em Iporá A corporação orienta que informações sobre o paradeiro do investigado devem ser feitas de forma anônima pelo Disque 197 e ou pelo número (64) 3603-7428

A Polícia Civil (PC) de Goiás divulgou o retrato falado de um suspeito de estupro ocorrido no final de maio no Conjunto Águas Claras, em Iporá. A corporação orienta que informações sobre o paradeiro do investigado devem ser feitas de forma anônima pelo Disque 197 e ou pelo número (64) 3603-7428, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município. Em vídeo,...