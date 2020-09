A Polícia Civil de Goiás registrou duas novas mortes por complicações da Covid-19 e o número policiais civis mortos no Estado chegou a três, além de um servidor administrativo. Maira Rubia Segatine, de 45 anos, que atuava como agente auxiliar policial na Superintendência de Polícia Judiciária (SPJ) estava internada no Hospital Evangélico de Anápolis. Adolfo Freitas Filho, de 56, escrivão lotado em São Luiz de Montes Belos morreu após 10 dias de internação no Hospital de Campanha (HCamp), em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, Adolfo estava afastado de suas funções desde o mês de junho, por fazer parte do grupo de risco para a doença. A primeira morte confirmada foi do delegado Adenir Joaquim Barbosa Filho, de 51 anos, que morreu no dia 1º de setembro, no Hospital São Domingos, em Goiânia. Em nota, a PC se solidarizou com os familiares dos colegas que não resistiram às complicações do coronavírus (Sars-CoV-2).