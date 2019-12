Cidades Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão no Hugo A decisão assinada pela juíza Placidina Pires, da Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Capitais, diz que a investigação apontou indícios de possível conduta criminosa

Atualizada às 8h07. A Polícia Civil cumpre, na manhã desta quinta-feira (12), mandado de busca e apreensão na sala do diretor técnico do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Romeu Sussumu Kuabara, na Avenida 1º Radial, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Além da unidade de saúde, alguns mandados são cumpridos em outros locais da capital. A decisão assinada p...