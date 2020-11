Cidades Polícia Civil apura se namorada de pistoleiro ajudou em morte de advogados Jovem foi presa temporariamente por ter ajudado executor após crime e para não atrapalhar investigação, mas envolvimento direto com o duplo homicídio ainda é investigado

A namorada de Pedro Henrique Martins Soares, de 25 anos, está presa suspeita de envolvimento com as mortes dos advogados Marcus Aprigio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47. Ele foi preso na casa da companheira no dia 30 de outubro, dois dias após o crime, em Porto Nacional, Tocantins, suspeito de ter sido a pessoa que atirou contra as vítimas. D...