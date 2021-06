Cidades Polícia Civil apreende R$ 71 mil com suspeito de furto de 10 toneladas de soja, em Campo Alegre As investigações apontaram que o suspeito de ser o mandante entrou em contato com um motorista de caminhão para planejar o crime

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (17), em Campo Alegre, contra um suspeito de envolvimento no furto de dez toneladas de soja, numa fazenda localizada na zona rural de Vianópolis. Segundo a Polícia Civil, o furto foi praticado no dia 12 de maio. As investigações apontaram que o suspeito de ser o mandante, que mora em Campo Alegre, entrou...