Cidades Polícia Civil apreende carregamento de drogas avaliado em R$2 milhões Apreensão 1,5 tonelada de entorpecentes foi realizada após denúncia

A Polícia Civil de Goiás realizou nesta quinta-feira (14) apreensão de carregamento de drogas avaliado em R$2 milhões em Campestre de Goiás. De acordo com os investigadores, a corporação recebeu denúncia anônima sobre um Jeep Compass que vinha do Estado do Mato Grosso do Sul transportando as drogas. Após o início da investigação, os policiais localizaram o veícul...