Cidades Polícia Civil apreende adolescente suspeito de planejar massacre a escola de Goiânia Operação contou com auxílio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta quinta-feira (27) um menor de 16 anos suspeito de planejar um massacre a uma escola de Goiânia. No celular do adolescente, foram encontrados indícios de participação em grupos que planejam massacres a escolas, além de apoio à doutrina nazista. Também foram encontrados anotações e desenhos feitos à mão, com imagens de cunho violento q...