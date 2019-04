Vida Urbana Polícia cerca grupo de criminosos e pelo menos 10 suspeitos morrem durante assalto a banco Por volta das 3h da manhã, cerca de 30 criminosos atacaram agências bancárias do município de Guararema

Ao menos dez suspeitos morreram durante tentativa de assalto a dois bancos, na madrugada desta quinta-feira, 4, em Guararema (SP). Os moradores foram acordados por explosões, intenso tiroteio e o barulho de sirenes. Por volta das 3h da manhã, um grupo de 30 criminosos atacou as agências do Banco do Brasil e do Santander do município paulista. Os criminosos explodiram ...