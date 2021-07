Cidades Polícia autua organizadores de festa clandestina que reuniu mais de 200 pessoas em Uruaçu Conforme investigadores, organizadores do evento praticaram crimes de infração de medida sanitária preventiva

A Polícia Civil de Uruaçu autuou nessa quarta-feira (14) um dos organizadores de uma festa clandestina que reuniu aproximadamente 200 pessoas, que se aglomeraram sem máscaras em uma chácara do município no último final de semana. O organizador foi autuado, segundo o delegado Peterson Amin, pela prática de conduta criminosa prevista no art. 268 do Código Penal, que di...