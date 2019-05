Cidades Polícia apura possível sequestro de recém-nascido na Maternidade Nascer Cidadão, em Goiânia As primeiras informações dão conta que a criança nasceu no sábado e foi abandonada pela mãe no hospital

Atualizada às 10h46. Um bebê recém-nascido teria sido sequestrado na Maternidade Nascer Cidadão, unidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, localizada na região Noroeste de Goiânia. As primeiras informações dão conta que a criança nasceu no sábado e foi abandonada pela mãe no hospital. Há indícios de que uma técnica enfermagem seria a suspeita de ter levado...