Cidades Polícia apura denúncia de maus-tratos em clínica de reabilitação em Aparecida de Goiânia Local abriga dependentes químicos e pessoas com deficiências mentais

Uma clínica de reabilitação na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia, é suspeita de maus-tratados contra os internos. Equipes da Polícia Civil (PC) e do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realizam, nesta quarta-feira (20), uma vistoria no local, que abriga dependentes químicos e pessoas com deficiência mental. De acordo com a PC, denúncias anônimas inform...