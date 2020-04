Cidades Polícia apreende uma tonelada de maconha em Goiânia Entorpecente estava dentro de um carro em uma casa no Residencial Moinho dos Ventos

Uma tonelada de maconha foi apreendida na manhã desta quarta-feira (29) em uma casa no Residencial Moinho dos Ventos, em Goiânia. Equipes do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) da Polícia Militar (PM) monitoravam a região há aproximadamente duas semanas, após diversas denúncias de que uma residência do setor funcionaria como um ponto de armazenamento e distribuição d...