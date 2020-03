Cidades Polícia apreende meia tonelada de agrotóxicos avaliada em R$ 500 mil em Mineiros Um homem de 35 anos foi preso durante operação de combate ao narcotráfico

Meia tonelada de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai avaliada em R$ 500 mil foi apreendida neste domingo (29) em Mineiros, Região Sudoeste de Goiás. Na operação Hórus da Polícia Militar (PM), que combate o narcotráfico no País, um homem de 35 anos foi preso. O detido estava em uma caminhonete quando foi parado durante uma abordagem feita por policiais do Com...