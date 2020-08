Cidades Polícia apreende mais de uma tonelada de doces impróprios para consumo em Anápolis Produtos estavam em uma fábrica no Setor Jaiara

A Polícia Civil apreendeu nesta quarta-feira (19) mais de uma tonelada de doces em uma fábrica no Setor Jaiara, em Anápolis, no Centro de Goiás. A polícia informou que a indústria funcionava em desacordo com as normas sanitárias. O dono do estabelecimento vai responder por crimes contra as relações de consumo, que prevê pena máxima de cinco anos de prisão e a em...