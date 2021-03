Cidades Polícia apreende mais de duas toneladas e meia de agrotóxicos contrabandeados A apreensão foi durante ação coordenada pelo Comando de Operações de Divisas de Goiás e do Tocantins

Uma carga com mais de duas toneladas e meia de agrotóxicos contrabandeados foi apreendida nesta quarta-feira (24) em Gurupi, no Tocantins. Dois homens, que estariam realizando o transporte interestadual da mercadoria de Minas Gerais para o Maranhão, foram presos. Segundo a polícia, os agrotóxicos vieram da China. A importação e a comercialização do produto são pr...