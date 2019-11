Cidades Polícia apreende mais de duas toneladas de maconha em caminhão, em Acreúna Comportamento de motorista levantou suspeitas de policiais, que abordaram o veículo na BR-060. De acordo com o condutor, droga veio do Paraguai e seria vendida em Goiânia

Duas toneladas de maconha foram apreendidas em um caminhão, na tarde desta terça-feira (26), em Acreúna, na Região Sul do Estado. O veículo foi parado durante uma abordagem realizada na BR-060, após integrantes do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás e da Polícia Federal suspeitarem do comportamento do motorista. No compartimento de cargas, f...