Cidades Polícia apreende bebidas com embalagens adulteradas em Anápolis Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava uma fiscalização de rotina e encontrou parte das bebidas na carroceria de uma caminhonete

Várias bebidas com a data de validade e lotes adulterados foram apreendidos na noite desta quarta-feira (12), em um galpão em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe realizava uma fiscalização de rotina e encontrou as bebidas na carroceria de uma caminhonete. De acordo com a polícia, o motorista confessou que havia mais b...