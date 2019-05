Vida Urbana Polícia apreende adolescente que atirou em professor em Valparaíso de Goiás Crime aconteceu na tarde desta terça-feira (30) e a vítima morreu após ser atingido com dois disparos

Atualizada às 13h20 A Polícia Civil apreendeu, no início da tarde desta quarta-feira (1º), o aluno L.R.L., de 17 anos, que atirou e matou o professor e coordenador do Colégio Estadual Céu Azul, Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (30), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal e o adolescente estava foragido desde que at...